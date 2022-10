6 Dekade Berdiri, FT Unhas Siap Jadi Kampus Masa Depan

Sambutan pejabat Unhas di acara puncak Dies Natalis ke-62 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Kampus FT Unhas, Jl Malino No 8 F, Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (23/10/2022). Sivitas akademik berkomitmen menjadikan FT Unhas sebagai kampus masa depan dengan menerapkan konsep smart kampus.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT Unhas) baru saja merayakan Dies Natalis ke-62 di Kampus FT Unhas, Jl Malino No.8 F, Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (23/10/2022).

Perayaan puncak Dies Natalis ke-62 FT Unhas itu berlangsung dari pukul 07.00-13.00 Wita.

Dalam usia ke-62 tahun itu, sivitas akademik berkomitmen menjadikan FT Unhas sebagai kampus masa depan dengan menerapkan konsep smart kampus.

Dimulai dengan pelayanan akademik berbasis digital sehingga tidak lagi menggunakan kertas untuk pengurusan administrasi.

Kemudian ada juga techno mart, Cafe insinyur, revitalisasi workhshop FT Unhas, dan pesawat hibah dari kementrian kehutanan dan lingkungan hidup.

Sehingga menurut Dekan FT Unhas Prof Muhammad Isran Ramli semua itu dapat menjadi langkah awal mendukung internasionalisasi Unhas.

"Semua itu bagian dari program kita dan diberi nama program Peningkatan dan pengembangan Model jejarin kemitraan internasional (P2MJKI)," kata Isran Ramli saat memberi sambutan di acara puncak Dies Natalis ke-62 FT Unhas.

Sementara itu, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa mengatakan teknologi adalah bidang ilmu yang mampu merubah peradaban dan mempengaruhi seluruh disiplin ilmu lainnya.

"Masa depan kita semua sangat tergantung disini, Fakultas teknik. Semua prinsip kehidupan sangat tergantung terhadap teknologi. Sehingga istilah "The Future is Here" itu sangat benar. Dan masa depan tentu ada pada generasi penerus kita, yaitu mahasiswa," jelasnya.(*)