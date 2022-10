Link Net dan XL Axiata Jalin Kerjasama, Ini Paket dan Kuotanya

Presiden Direktur & CEO Link Net, Marlo Budiman bersama dengan Direktur & Chief Commerce Officer XL Axiata, David Arcelus Oses dalam acara peluncuran Layanan Konvergensi Internet melalui produk kolaborasi First Media dan XL di Jakarta, Kamis (20/10). Untuk memperkuat posisi perusahaan di industri telekomunikasi XL Axiata dan Link Net berkolaborasi menggabungkan layanan internet di dalam dan di luar rumah melalui layanan yang lebih hemat, praktis dan efisien.

Makassar, Tribun - PT Link Net Tbk (Link Net) dan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) bersinergi meluncurkan layanan konvergensi internet melalui produk kolaborasi First Media.

Kolaborasi ini menggabungkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa batasan kuota, konten streaming, TV kabel serta penyimpanan online milik First Media dengan Paket Kuota Bersama XL yaitu berupa layanan data internet berkuota besar.

Victor Indajang, Chief Commercial Officer Link Net menyampaikan, kolaborasi ini dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian First Media guna melayani kebutuhan internet pelanggan secara menyeluruh, baik untuk di dalam rumah ataupun di luar rumah, melalui penyediaan konvergensi layanan pita lebar berbasis kabel (fixed line broadband) dan layanan mobile internet.

Di samping itu, sinergi ini juga bertujuan meningkatkan kualitas layanan produk First Media dengan menawarkan layanan inovatif untuk pasar yang lebih luas.

David Arcelus Oses, Director & Chief Commercial Officer XL Axiata menyatakan penyediaan produk kolaborasi ini merupakan salah satu wujud sinergi yang kami bangun dengan Link Net untuk mendukung upaya kami mewujudkan visi XL Axiata menjadi operator konvergensi terdepan di Indonesia.

Layanan konvergensi internet ini memiliki banyak keuntungan bagi pelanggan First Media. Untuk penggunaan di dalam rumah, pelanggan mempunyai akses layanan internet cepat tanpa batasan kuota (unlimited)

Sedangkan untuk penggunaan internet di luar rumah, pelanggan First Media diberikan kemudahan dengan Paket Kuota Bersama dari XL Axiata dengan jangkauan luas, kuota besar dan dapat dibagikan ke seluruh anggota keluarga.

Tidak itu saja, kolaborasi ini memberi nilai lebih karena pelanggan juga dapat menikmati hiburan TV kabel, penyimpanan online hingga layanan OTT hanya dalam satu paket dengan harga terjangkau mulai dari Rp300 ribuan per bulan. Kami optimis produk ini mampu menjadi juaranya internet di dalam dan di luar rumah,” lanjutnya.

Produk kolaborasi First Media dan XL dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan lama ataupun pelanggan baru First Media.

Internet Dalam Rumah

FIRST Media menyediakan paket yang disesuaikan untuk kebutuhan keluarga yaitu internet cepat tanpa batasan kuota dengan kecepatan hingga 1 Gbps, hiburan TV kabel lebih dari 200 channel, konten streaming melalui aplikasi seperti FirstMediaX, Lionsgate Play, Viu, CATCHPLAY+, dan HBO GO, serta layanan penyimpanan online First+ Cloud hingga 1 TB.