Tim Ikatek Unhas Under 45 Juara Turnamen Mini Soccer AAS Cup I 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA – Tim mini soccer IKA Teknik (Ikatek) Unhas Under 45 meraih prestasi membanggakan dengan berhasil menjadi juara Turnamen Mini Soccer AAS Cup I 2022 yang berlangsung di Satria Mini Soccer, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (16/10/2022).

Sukses menjadi juara AAS Cup I 2022, Tim mini soccer Ikatek Unhas Under 45 juga mengirim Ikbal Samad sebagai pemain terbaik.

Kemudian penjaga gawang Tim Ikatek Unhas Upper 45, Bang Zoel terpilih menjadi kiper terbaik.

Sementara itu, Tim mini soccer Ikatek Unhas Upper 45 kurang beruntung. Mereka kandas di babak semi final karena kalah adu penalti.

Padahal di babak penyisihan mencatat prestasi mengesankan dengan tidak pernah kalah.

Ketua Ikatek Unhas Chapter Sulawesi Irfan AB yang juga sebagai manajer tim bersama Ketua Badan Otonom Ikatek Futzal/Soccer Doi Sofyan mengaku bangga atas pencapaian tersebut.

Irfan mengungkapkan bahwa hasil maksimal yang telah diberikan para pemain Tim Ika Teknik Unhas patut diacungi jempol.

“Selamat untuk tim Ika Teknik Unhas Under 45 yang mampu menjadi juara. Mereka layak mendapatkan apresiasi atas kesuksesan tim,” katanya.

“Demikian juga untuk tim Ika Teknik lainnya yang telah berjuang dan meramaikan turnamen Ika Unhas ini. Kita mengirimkan 2 Tim Ikatek ditambah Tim IATEL, Archi Fun Soccer dan Tim Flywheel,” ucap Irfan.

“Itulah kompetisi, ada yang menang dan kalah. Yang penting Tim Ikatek sudah berkontribusi maksimal menguatkan silaturrahim di AAS Turnamen ini,” lanjutnya.

“Semoga IKA Unhas yang kita banggakan makin solid dan kompak sesuai tema Unhasku bersatu, Unhasku kuat,” lanjut Irfan AB.

Pelatih Tim Ikatek Unhas under 45 Suardy Suriady berterima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa dari Ketua Ikatek Unhas Haedar A Karim dan Sekjen Ikatek Unhas Sulawesi Anty, serta para senior Ikatek Unhas yang sudah turut mendukung tim.

“Terima kasih dukungan Ketua Ikatek Unhas dan para senior. Alhamdulillah Tim Ikatek Under 45 menjadi juara dengan perjuangan yang tidak mudah,” kata Suardy.

Setelah juara, para pemain dijanjikan masing-masing sepasang sepatu dari alumni Teknik, Anwar M (KK No’) yang juga adalah pemain Ikatek Upper 45 sekaligus pimpinan TiTah Group.

"Itu bagian dari rasa syukur dan turut berbangga menjadi bagian dari Tim Ikatek Unhas,” ungkapnya.

Diketahui bahwa tiga tim Ika Teknik Unhas lainnya, Tim IATEL, Archi Fun Soccer dan Tim Flywheel, juga menampilkan laga yang tidak kalah hebatnya meskipun gagal tembus babak final.

Lagu We Are The Champion pun berkumandang mengiringi penyerahan piala bagi tim Ika Teknik Unhas Under 45 yang menjadi juara.

“Semoga makin solid dan semakin siap dalam memberikan yang terbaik bagi Fakultas Teknik di turnamen-turnamen selanjutnya,” harap Suardy. (*)