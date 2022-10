Ratusan Warga Gowa Serbu Pasar Murah MPS

GOWA, TRIBUN-TIMUR.COM - Warga menyerbu pasar murah yang digelar oleh Komunitas Milenial Peduli Sulsel (MPS) di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Kamis (13/10/22).

Pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok yang dipasarkan MPS berasal dari distributor produk serta Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel.

Ratusan warga apalagi emak-emak yang membawa kupon pun rela mengantri berjam-jam demi membeli kebutuhan sehari-hari.

Ketua MPS Hasrul A Rajab mengatakan kegiatan ini merupakan hari kedua.

Dalam penyelenggaraannya bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Sulsel dan Bank Sulselbar.

"Kami memberi subsidi 30 persen dari harga pasar untuk membantu warga yang kurang mampu," ujarnya.

Sasarannya, bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menyebut kali ini pihaknya menyiapkan sembako atau kebutuhan dapur bagi 200 warga.

Tujuan pasar murah ini kata dia, untuk membantu warga yang terdampak kenaikan harga BBM dan krisis pangan.

"Insya Allah kegiatan ini akan berlanjut di 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu Gowa," ucapnya

Sementara itu, salah satu warga Dg Sanga mengatakan sangat bersyukur bisa mendapatkan sembako dengan harga murah meski mengantri berjam-jam.

Ia mengaku membeli gula, terigu, telur

"Iye lebih murah di pasar murah ini, saya beli gula, terigu, dan telur kalau minyak tadi sudah habis," pungkasnya

Adapun kebutuhan pokok yang dijual murah yakni beras Rp 33.000 per karung (normal Rp 47.250), telur Rp 31.000 per rak (normal Rp 45.000).

Terigu Rp 8.000 per kg (normal Rp 12.000), gula pasir Rp 10.000 per Kg (normal Rp 14.000), minyak goreng Rp 10.000 per liter (normal Rp 15.000).

Kemudian, bawang merah Rp 22.000 per Kg (normal Rp 35.000), bawang putih Rp 20.000 per Kg (normal Rp 25.000) dan cabe rawit Rp 25.000 per Kg (normal Rp 35.000).(*)