Dahyal Suguhkan Inovasi e-Ro’ta di Seminar dan Pameran Proper LAN Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) Kajian Manajemen Pemerintahan (KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar menggelar Seminar dan Pameran Inovasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II angkatan X.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Aula Puslatbang KMP LAN Makassar, Jl Raya Baruga, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu (12/10/2022).

Kegiatan diawali dengan prosesi penyambutan Kepala Puslatbang KMP LAN Makassar bersama penguji dan pejabat lainnya.

Mereka disambut dengan persembahan tarian dari anak muka seribu binaan Dinas Sosial Kota Makassar.

Kepala Puslatbang KMP LAN Andi Taufik mengapresiasi peserta PKN II Angkatan X bersama tim pendukung.

Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu yang ingin menunjukkan hasil karya inovasi sebagai salah satu produk pembelajaran dari pelatihan kepemimpinan nasional.

“Rangkaian kali ini merupakan wujud nyata dari para peserta kita yang luar biasa untuk menunjukkan akuntabilitasnya sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)," kata Andi Taufik kepada Tribun-Timur.com, Kamis (13/10/2022).

"Kita ingin menunjukkan hasil karya inovasi ini sebagai salah satu produk pembelajaran dari pelatihan kepemimpinan nasional kita ini,” Andi Taufik menambahkan.

Pameran ini menyajikan 60 inovasi baru hasil dari PKN II Angkatan X yang dilaksanakan oleh masing-masing peserta.

Salah satunya adalah inovasi applikasi e-Reses Oleh Kita (e-Ro'ta) yang disuguhkan oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar Dahyal.

Ia mengatakan bahwa e-Ro’ta merupakan wujud nyata kerja tim di DPRD Kota Makassar yang sudah bekerja dalam beberapa hari ini.

Pada Seminar dan Pameran PKN II Angkatan X ini Dahyal mendapatkan dua penghargaan.

Dahyal meraih The Best Content Creator dan The Prudent Reformer yang diberikan oleh Andi Taufik sebagai Kepala Puslatbang KMP LAN.

"Sebagai reformer, penghargaan yang diraih tersebut tidak lepas dari kerja sama tim," katanya.

Dahyal mengapresiasi kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras sehingga aplikasi e-Ro’ta bisa terwujud.

“Saya sebagai reformer sangat berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras sehingga e-Ro’ta menjadi produk unggulan dan mendapatkan dua penghargaan hari ini,” kata Dahyal.

Ia mengajak untuk terus berinovasi, berprestasi dan berkarya, menjadi pemimpin yang baik, mengayomi dan menjadi teladan untuk masa depan Kota Makassar yang gemilang.

"E-Ro’ta Serap Aspirasi, Demokrasi Tangguh," ujarnya. (*)