Anies Baswedan Semringah Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh: Pimpinlah Bangsa Ini Lebih Bermartabat

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Nasdem resmi mengumumkan calon Presiden 2024 usungan partai tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai capres untuk ikut berkontestasi pada Pilpres 2024.

Deklarasi digelar di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Anies Baswedan datang ke Nasdem Tower, Jakarta Pusat sekira pukul 09.30 WIB.

Ia menggunakan jas berwarna hitam.

Kedatangan Anies disambut kader Nasdem.

Saat memasuki Nasdem Tower, Anies terlihat semringah dan tidak henti-hentinya tersenyum dan melambai ke awak media.

Namun ia tak menyampaikan sepatah kata.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjelaskan alasannya mengusung nama mantan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai kandidat presiden.

“Kenapa Anies Baswedan? Why not the best,” kata Surya dalam sambutannya disambut tepuk tangan riuh kader lainnya.