Anies Baswedan Capres Nasdem, Irwan Bachri Syam: Wajib Menangkan Anies di Luwu Timur

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Dipilihnya Anies sebagai capres disambut baik oleh Ketua DPD Nasdem Luwu Timur Irwan Bachri Syam.

"Alhamdulilllah, hari ini merupakan hari bersejarah perjalanan bangsa Indonesia, sekaligus hari bersejarah bagi Partai Nasdem,"

"Yang mana tepat hari ini senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh bapak restorasi, bapak ketum kami, Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem 2024 mendatang," katanya.

Dikatakan, menjadi kewajiban bagi kader dan simpatisan memenangkan capres yang diusung Partai Nasdem.

"Olehnya itu, saya sebagai ketua DPD Partai Nasdem Luwu Timur beserta seluruh kader dan simpatisan," ujarnya.

"Wajib untuk memenangkn calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem yakni Anies Baswedan. Untuk menang di Luwu Timur khususnya," jelas mantan bupati Luwu Timur ini.

Irwan Bachri Syam menegaskan akan berkaloborasi dengan partai yang turut mengusung Anies menuju RI 1.

"Dan Insyaallah, kami juga akan nantinya berkolaborasi dengan partai pengusung Anis yang lainnya," katanya.

"Bersama seluruh pejuang-pejuang pemenangan Anies di Luwu Timur," lanjutnya.

Dalam deklarasi yang dihadiri Anies Baswedan itu, Surya Paloh juga mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata dia.(*)