Perkenalkan Produk Unggulan Nuface Gelar BEStie On The Move, Kompetisi KPOP Dance Hingga Undang Fuji

Makassar, Tribun - Produk kecantikan Nuface menggelar event bertahjuk BEStie On The Move dirangkaikan dengan Meet and Greet bareng Fuji.

Kegiatan ini diadakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 30 September hingga 02 Oktober 2022 dan bertempat di Makassar Town Square (Mtos), Jl Perintis Kemerdekaan KM 7, Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan menjelaskan keunggulan dari produk-produk Nuface khususnya kepada masyarakat Makassar.

Ada beberapa agenda kegiatan yang diadakan Nuface, mulai dari K-POP Dance Competition, Beauty Class dan Make Up With Fuji.

“Kami mengadakan kegiatan Nuface BEStie On The Move ini selama tiga hari mulai dari tanggal 30 September sampai dengan 3 Oktober 2022, di hari pertama kami mengadakan K-POP Dance Competition, kemudian di hari kedua ada kegiatan Beauty Class lalu di hari ketiga Make Up With Fuji,” ujar salah seorang panitia, Erna.

Ada beberapa produk yang ditawarkan Nuface. Mulai dari skincare dan juga make up. Diantaranya ada serum, masker wajah, lip cream dan juga pensil alis.

Nuface juga menawarkan beberapa produk best seller, seperti paket hydralock, paket brightening dan paket acne.

Hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian acara yang diadakan Nuface. dan menghadirkan Fuji sebagai bintang tamu.

Para penggemar Fuji sangat antusias mengikuti Meet and Greet yang diadakan.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta meet and greet, juga para penonton yang memenuhi lantai 1, 2 dan 3 M’tos.

Hari ketiga acara diadakan, terasa sangat spesial karena peserta berkesempatan untuk make up dan foto bersama dengan Fuji.

Fuji juga mengatakan bahwa ia kali pertamanya berkujung ke Makassar dan sangat gembira dengan antusias para penggemarnya.

“Ini kali pertama saya datang ke Makassar. dan ternyata ramai sekali,” ujar Fuji saat menyapa penggemar di M’tos.