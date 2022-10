Meriahnya Event BESTie On The Move di Makassar, Dihadiri Fuji

Fuji hadiri meet and greet bareng Nuface, di M’tos

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nuface adakan Meet and Greet Bareng Fuji di Makassar Town Square (Mtos) Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.7, Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam acara BESTie On The Move, Minggu (2/10/22).

Kegiatan yang diadakan Nuface dimulai pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2022.

Hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian acara yang diadakan Nuface. dan menghadirkan Fuji sebagai bintang tamu.

Para penggemar Fuji sangat antusias mengikuti Meet and Greet yang diadakan.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta meet and greet juga para penonton yang memenuhi lantai 1, 2 dan 3 M’tos.

Ada serangkaian kegiatan yang diadakan sebelum meet and greer dimulai.

Diantaranya, senam pagi bersama Mian Lovers, bagi doorprize dan Tiktokan bareng peserta meet and greet.

Saat Meet and Greet dimulai, Fuji menyapa penggemar yang hadir.

Dia juga mengatakan ini adalah kali pertamanya berkunjung ke Makassar.

“Ini kali pertama saya datang ke Makassar. dan ternyata ramai sekali,” ujar Fuji saat menyapa penggemar di M’tos.

Dalam kegiatan tersebut, 2 peserta Meet and Greet berkesempatan dimake up langsung oleh Fuji.

Sebagai penutup, peserta Meet and Greet juga berkesempatan selfie bareng Fuji.(*)