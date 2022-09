Yuk Daftar! Berlari Sambil Donasi di Road to Give 2022 Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/RUDI SALAM

General Manager Hotel Four Points by Sheraton Makassar Jennifer Suryadi (tengah) dan Event Koordinator Dedy Montolalu (kanan) saat press conference Road to Give 2022 di Lobby Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Kota Makassar, Selasa (27/9/2022). Road to Give 2022 adalah program tahunan Marriott Asia Pasifik berupa acara berlari sambil donasi.