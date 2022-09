Persib Bandung Patut Waspada, Intip Statistik Mentereng Pemain Persija Jakarta di Liga 1

TRIBUN-TIMUR.COM - Persija Jakarta mencatatkan hasil positif hingga pekan ke-10 Liga 1 musim 2022 - 2023.

Raihan Persija Jakarta hingga pekan kesepuluh, menjadi modal berharga jelang melawan Persib Bandung.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (2/10/2022).

Hingga pekan kesepuluh, Persija Jakarta mengoleksi 21 poin dari enam kemenangan, tiga kali imbang, dan sekali menelan kekalahan.

Kini Persija bercokol di posisi keempat dan hanya terpaut dua poin dengan pemuncak klasemen, yaitu Madura United (23 poin).

Selain pencapaian positif secara tim, beberapa individu pemain pun tampil mentereng.

Terbuktik dengan konsistennya para pemain Persija masuk Best XI of The Week Liga 1 2022/2023.

Dari 10 pekan yang sudah dilalui, hanya dua kali pemain Persija tak masuk ke dalam Best XI, yaitu pada pekan pertama dan kesembilan.

Pada pekan kedua di mana Persija menang 2-1 atas Persis (31/7/2022), Andritany Ardhiyasa dan Frengky Deaner Missa masuk dalam Best XI.

Pekan ketiga ada Hanno Behrens, pekan keempat hadir Muhammad Ferarri, pekan kelima ada Yusuf Helal.