Ilham Arief Sirajuddin, dari Nominasi Wali Kota Terbaik Dunia hingga Berhasil Terima 168 Penghargaan

TRIBUN-TIMUR.COM – Nama Ilham Arief Sirajuddin atau Aco atau Ias bukan nama asing bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya Kota Makassar.

Pasalnya, Aco pernah menjabat sebagai Wali Kota Makassar selama dua periode, yakni 2004–2009 dan 2009–2014. Dia juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel periode 1999–2004.

Politisi senior dari partai Golongan Karya (Golkar) ini pun menjadi salah satu pejabat daerah yang paling berprestasi di Indonesia. Sebab, ketika memimpin Kota Makassar, Aco mendapatkan 168 penghargaan.

Salah satu penghargaan yang menurutnya paling luar biasa adalah ketika mendapatkan nominasi Wali Kota Terbaik Dunia (World Mayor Prize) 2012.

Aco mengatakan, semua penghargaan yang didapat bukanlah by design karena dia bekerja nothing to lose. Dia pun bersyukur jika pekerjaannya mendapatkan apresiasi dari pihak lain.

“Ada dua prinsip yang harus saya urus. Pertama, menyenangkan hati rakyat. Apa pun yang mereka tidak suka kami perbaiki, seperti jalanan rusak kami perbaiki, layanan umum kurang bagus kami perbaiki,” ujarnya melansir kanal YouTube G24 Channel, Sabtu (3/9/2022).

Kedua, lanjut Aco, adalah membantu pangan rakyat. Menurutnya, memperbaiki hal ini sama dengan memperbaiki ekonomi Kota Makassar.

“Pada 2013, pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bangga dengan Kota Makassar yang pertumbuhan ekonominya bisa dua digit atau di atas China dan Singapura,” ungkapnya.

Salah satu cara yang dilakukan Aco untuk meningkatkan ekonomi Kota Makassar adalah meyakinkan dan memperlancar investor supaya menanamkan modal dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Kalau dipersulit bisa, tapi saya butuh mereka untuk nanam duit di Makassar. Investasi ini otomatis menggerakkan ekonomi saya, masyarakat kecil kena dapat duitnya,” katanya.

