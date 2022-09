Jurusan Peternakan Politani Pangkep dengan Animal Science CAPSU FIlipina Gelar Pertukaran Pelajar

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - Jurusan Peternakan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Animal Science Capiz State University of Piliphina (CAPSU) melakukan pertukaran pelajar secara virtual selama tiga pekan (21/8 – 8/9/2022).

Pertukaran pelajar ini rangka meningkatkan kapasitas kemampuan mahasiswa secara global.

Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mengirimkan 25 orang mahasiswa berasal dari program studi Agribisnis Peternakan dan Teknologi Pakan ternak.

Materi yang diperoleh seputar manajemen ternak unggas lokal, Ternak Sapi potong, dan manajemen ternak kambing.

Tim dosen yang mengajar dari pihak CAPSU di antaranya, D. Mario L. Lago, Dr. Leah A. Ingalla, Dr. Maryneth B. Barrios, Dr. Emely J. Escala, Prof. Marizel L. Santural, Prof. Jet Harris M. Constantino, Jim Boy G. Asoy.

Sementara itu, pihak CAPSU mengirimkan 21 orang mahasiswa berasal dari program studi Animal Science dan Animal Veterinary untuk mengikuti kelas jarak jauh dengan Politani Pangkep.

Dosen yang terlibat yakni, Ahmad Wadi, Ummul Masir, Fitriana Akhsan, Jumatriatikah, Windawati Alwi, Khaeriyah Nur, dan Fakhruddin Wakano.

Materi yang diberikan tentang penanganan ternak broiler dimulai pada fase pemeliharaan, kebutuhan nutrisi tiap fase perkembangan, penanganan limbah, produk pengolahan, hingga analisis usaha.

Kaprodi Agribisnis Politani Pangkep, Alima B Abdullahi menjelaskan selain itu juga dilakukan visiting industri di Peternakan Al’anam dengan populasi 14.000 ekor ternak broiler, kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.

“Semoga ke depannya kerjasama tetap terjalin demi meningkatkan kapasitas cara berpikir mahasiswa maupun dosen di lingkup Jurusan Peternakan,” harapnya

Ia menyebutkan program ini merupakan serangkaian kegiatan dalam 1st Batch Seameo Seatvet Program yang di dalamnya terdapat beberapa universitas yang turut berpartisipasi.

"Seperti, Capiz State University of Philippines, ILOILO Sains and Technolgy of Philippines (ISAT U) dan Politeknik Nilai Malaysia," terangnya.

Lebih lanjut Direktur Politani Pangkep, Darmawan, dalam penutupan kegiatan student exchange secara daring (19/9/2022) berharap kegiatan akan terus berlanjut dan mengarah pada kerja sama scientific publikasi.

"Hal ini senada dengan visi misi Politani Pangkep Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Nasional yang Inovatif, Unggul dan Berbudaya menuju Perguruan Tinggi Kelas Dunia pada Tahun 2030," tutupnya