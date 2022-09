Dosen Unismuh Makassar Terima Sertifikat Asean Engineer

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ir Firdaus, ST, M.Si, M.T, IPM, ASEAN Eng, menerima sertifikat Asean Engineer.

Penghargaan sertifikasi profesi ini diterima Firdaus pada acara The 21st AFEO Mid Term will be hosted by IEM, Malaysia from 25th – 27th August 2022.

“Sertifikasi ASEAN Engineer adalah penghargaan dari Mutual Recognition Agreement (MRA) di tingkat ASEAN. MRA memberikan keleluasaan kepada para engineer yang telah mempunyai sertifikasi tersebut dalam hal mobilitas di negara ASEAN untuk bisa bekerja di negara tetangga dengan mendapatkan pengakuan berupa kesamaan standarisasi kompetensi dan benefit," ujar Firdaus melalui rilis, Senin (5/9/22).

Menurutnya, sertifikat dan medali ASEAN Engineer diberikan oleh The ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO), yang beranggotakan asosiasi insinyur dari 10 negara anggota ASEAN.

Organisasi ini bertujuan untuk membangun niat baik, pengertian, kerja sama dan pertukaran ide dan pengalaman di bidang pendidikan, sains, teknik, teknologi, lingkungan, sumber daya manusia, pelatihan dan pendaftaran insinyur profesional serta untuk membangun dan mengembangkan standar baseline ASEAN untuk profesi teknik dengan tujuan untuk memfasilitasi mobilitas para insinyur di negara-negara ASEAN.

Pengakuan ini menjadi salah satu capaian penting sebagai Insinyur Profesional yang dapat menjadi pendorong bagi dosen dan mahasiswa lainnya untuk memperoleh capaian tingkat nasional dan internasional khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sehingga eksistensi dan karyanya dapat diakui dan bermanfaat baik secara nasional dan internasional.