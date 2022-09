Harga BBM Naik, Emak-emak di Parepare Khawatir Harga Sembako Ikut Naik

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite, pertamax, dan solar resmi naik.

Pertalite seharga Rp 7.650 satu liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar pun ikut naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Emak-emak yang baru saja mengisi BBM mengeluhkan kenaikan harga.

Ibu rumah tangga, Mustaquimah mengatakan harga BBM naik sangat membebani masyarakat.

"Kenaikan harga BBM ini sebenarnya sangat membebani masyarakat," katanya ditemui Tribun-Timur.com di SPBU Agussalim, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/9/2022).

Selain itu, dirinya kaget tiba-tiba harga BBM naik.

Menurutnya hal ini mempengaruhi pengeluarannya.

Naiknya harga BBM, juga berpengaruh terhadap bahan pokok yang lain.

"Terus terang gaji suami tidak naik, tapi harga bahan-bahan pokok (sembako) yang lain naik," ujarnya.

Ibu empat anak itu protes, kenaikan harga BBM tidak libatkan masyarakat.