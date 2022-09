Sosok Nick Kuipers, Bek Jangkung Persib Bandung yang Tiba-tiba Ucapkan Terimakasih ke Bobotoh

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah tiga tahun membela Persib Bandung, bek asal Belanda Nick Kuipers tiba-tiba mengucapkan kata terima kasih kepada bobotoh melalui instagramnya. Ucapan ini langsung menuai respon dari para bobotoh, Nick Kuipers akan hengkang?

Nick Kuipers merupakan salah satu rekrutan pemain asing terbaik Persib Bandung. Pemain jangkung ini bergabung dengan Maung Bandung sejak 15 Agustus 2019 lalu.

Selama berseragam biru, Nick Kuipers telah dimainkan selama 65 kali. Selama itu pula, ia mencetak empat gol.

Melalui video yang diunggah, Nick Kuipers mengunggah video ketika ia pertama kali bergabung dengan Persib Bandung.

Ada pula kompilasi saat Nick Kuipers bermain membela Persib Bandung.

"Three years and simply one of the best period of my life.

(Tiga tahun dan secara sederhana merupakan periode terbaik dalam hidup saya)," tulis Nick Kuipers dikutip dari Instagram @kuipersnick pada Jumat (2/9/2022).

Pemain bernomor punggung dua itu merasa hatinya selalu mencintai Persib semenjak ia bergabung tiga tahun silam.

"My heart is always been blue since I was introduced three years ago.

(Hati saya selalu biru sejak saya diperkenalkan tiga tahun lalu)," sambung Nick Kuipers.