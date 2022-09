Siap-siap! F8 Makassar Digelar 5 Hari Lagi

Makassar International Eight Festival and Forum (F8) akan digelar mulai tanggal 7 hingga 11 September 2022 di sepanjang Anjungan Pantai Losari Makassar.

Laporan wartawan magang, Yuni Haryani Harianto.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar International Eight Festival and Forum (F8) akan digelar mulai tanggal 7 hingga 11 September 2022 di sepanjang Anjungan Pantai Losari Makassar.

F8 merupakan singkatan dari food, flower, fashion, film, fiction writer, fusion music, folk, and find art.

Setelah vakum dua tahun akibat pandemi Covid-19, F8 kali ini mengusung tema "Power up For The Future".

Pelaksaanan F8 ini menargetkan satu juta pengunjung.

Adapun harga tiket masuk yang ditawarkan kepada pengunjung sebesar Rp 10 ribu.

Namun, bagi pengunjung yang membawa dua botol plastik bekas air mineral ukuran 600ml, akan mendapat cashback 50 persen.

Atau, pengunjung hanya membayar 5 ribu saja.

Tiket masuk tersebut tidak berlaku untuk area fusion music.

Untuk pembelian tiket fusion music, bisa mengunjungi official website www.f8makassar.com.