Tim PKM PM Unhas Dampingi Narapidana Anak Agar Mampu Berbaur di Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim PKM Universitas Hasanuddin memberikan program Assertive Training Space kepada Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros.

Kegiatan ini digelar dalam rangka mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM).

Assertive Training Space merupakan program yang ditujukan mengatasi permasalahan kecemasan narapidana anak menjelang masa bebas di LPKA Kelas II Maros.

Kecemasan terhadap stigma dan potensi diskriminasi dari masyarakat dirasakan para narapidana anak.

Program Assertive Training Space pun disiapkan untuk membangun menta anak.

Ada beberapa beberapa metode pelaksanaan yang telah disiapkan

Pertama, ada Who Am I. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan self awareness agar dapat mengenal diri dan mengetahui potensinya.

Kemudian, Cognitive Restructuring yang merupakan metode mengubah seluruh pikiran dan negatif menjadi bentuk pikiran positif.

Ada juga Peningkatan Keterampilan Komunikasi Asertif.

Metode ini merupakan inti rangkaian yang bertujuan menanggapi komentar buruk masyarakat terhadap dirinya dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.