Erasmus Huis Hadir di Ciputra Makassar, Tampilkan Lakon Kehidupan dalam Pentas Kontemporer

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, menyambangi kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/8/2022).

Erasmus Huis diwakili sutradara asal Belanda Arno Schuitmaker hadir dalam misi pementasan di Universitas Ciputra Makassar.

Pementasan itu bertajuk If You Could See Me Now atau jika kamu bisa melihatku sekarang.

Arno Schuitmaker mengatakan, hal unik dari karyanya kali ini.

Ia menambahkan, pementasan tari kontemporer ini akan menampilkan lakon kehidupan manusia sehari-hari.

"Pementasan ini lebih kepada pementasan kontemporer, yang menampilkan pesan kehidupan sehari-hari," katanya.

Sutradara kenamaan negeri kincir angin ini juga menjelaskan, tari kontemporer yang ia asuh akan fokus kepada tiga poin

Gerak, musik, dan penataan cahaya.

"Mereka akan merepresentasikan tari itu secara pelan pelan selama 50 menit," tambahnya.

Lanjut, ia mengatakan, tujuan dari pelaksanaan pementasan untuk membantu warga menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi