Dikontrak Selama Satu Musim, Berikut Bocoran Gaji Luis Milla di Persib Bandung

TRIBUN-TIMUR.COM - Persib Bandung mempercayakan Luis Milla menggantikan Robert Alberts.

Eks Pelatih Timnas Indonesia Luis Milla dikontrak selama satu tahun dan opsi perpanjangan bersama Persib Bandung.

Luis Milla akan melatih Persib Bandung di Liga 1 selama musim 2022 - 2023.

Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, mengatakan Persib Bandung sudah lama tertarik ke Luis Milla.

Persib Bandung pertama kali ingin mendatangkan Luis Milla sejak 2018.

Apalagi Luis Milla salah satu pelatih yang dianggap lebih hebat dibanding Robert Alberts.

"Mudah-mudahan dengan ini memberikan kebaikan untuk Persib Bandung,” ujarnya Jumat (19/8/2022).

Nila kontrak dan besaran gaji Luis Milla di Persib Bandung tidak jauh berbeda saat menangani Timnas Indonesia.

Meskipun, nilai tersebut cukup fantastis untuk seorang pelatih di Liga 1.

Sebagai gambaran, berbagai sumber menyebutkan bahwa gaji Luis Milla saat menangani Timnas Indonesia per bulannya mencapai 80 ribu euro atau sekitar Rp1,198 miliar per bulan termasuk pajak atau Rp. 14,367 miliar per tahun (12 bulan).