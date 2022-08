Toyota Perkenalkan Mobil Listrik bZ4X di GIIAS 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toyota berkomitmen untuk terus menghadirkan Mobility for All agar dapat memenuhi beragam kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda menuturkan TAM sebagai distributor Toyota di Indonesia menghadirkan tiga brand sekaligus di satu area yang sama, yakni Toyota, Lexus, dan GAZOO Racing.

Itu dihadirkan dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang – Banten pada 11-21 Agustus 2022.

Hal itu dilakukan untuk memberikan pilihan mobilitas yang lebih beragam kepada masyarakat Indonesia.



“Pada GIIAS tahun ini, kami hadir membawa semangat Let’s Go Beyond yang merupakan komitmen Toyota dalam mengembangkan berbagai pilihan mobilitas yang memiliki nilai tambah,” kata Susumu Matsuda via rilis ke Tribun-Timur.com, Kamis (18/8/2022).

Dirinya berharap, gelaran ini bisa memberikan gambaran utuh Toyota sebagai Mobility Company dan mampu menghadirkan berbagai pilihan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin beragam.



Di perhelatan GIIAS 2022, TAM hadirkan booth yang lebih futuristic dan advance seluas lebih dari 4.000m2 di Hall 1B ICE BSD melalui brand Toyota dan Lexus.

Menampilkan berbagai lineup ever-better cars sebanyak lebih dari 35 unit selama pameran berlangsung.

Mulai dari kendaraan elektrifikasi, sports car, hingga model-model konvensional lainnya, untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat.

Sejalan dengan semangat Let’s Go Beyond, Toyota juga senantiasa berupaya menghadirkan berbagai layanan dan program mobilitas unggulan.

Hal ini diharapkan dapat melebihi ekspektasi pelanggan untuk menghadirkan Total Mobility Solution.



Vice President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan berusaha mewujudkan semangat Beyond Product, Beyond Service, dan Beyond Technology pada GIIAS tahun ini.

“Ini dengan menghadirkan berbagai lineup yang mewakili setiap kebutuhan mobilitas masyarakat dan solusi mobilitas yang beragam,” katanya.