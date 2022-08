Joy Red Velvet jadi Polisi di Drama Korea Terbaru Unexpected Country Diary, Yuk Simak Kisahnya!

TRIBUN-TIMUR.COM - Member Red Velvet ini kini membintangi drama korea terbaru bertajuk Unexpected Country Diary.

Usai Kakao TV merilis potret pemeran utama wanitanya yaitu Joy Red Velvet menyita perhatian penggemar drama korea terbaru.

Pasalnya, aktris kelahiran tahun 1996 ini terakhir membintangi drama di The One and Only tahun 2021 lalu, dan kembali sebagai pemeran utama di salah satu drama korea terbaru.

Joy Red Velvet akan ditemani oleh Chu Young Woo dan Baek Sung Chul dalam drama yang dikabarkan akan tayang pada 5 September 2022 mendatang.

Unexpected Country merupakan adaptasi dari novel web berjudul sama seperti karya Park Ha Min.

Joy akan memainkan tokoh Ahn Ja Young, seorang polisi wanita yang selalu siap sedia membantu dan mengatasi masalah yang ada di Desa Heedong.

Dia merupakan sosok yang energik dan ramah, karema itu ia begitu dicintai di desanya.

Berbeda dengan lawan mainnya, Han Ji Yool (Chu Young Woo), seorang dokter hewan dari Seoul.

Ia terkesan tidak peduli dengan orang lain dan memiliki karakter yang dingin.

Bagi Han Ji Yool, menjalani hidup di Desa Heedong tidak begitu mudah.