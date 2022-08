Prof dr Taruna Ikrar Beri Kuliah Umum Dihadapan Kadet Mahasiswa Universitas Pertahanan RI

TRIBUN-TIMUR.COM - Kadet Mahasiswa Universitas Pertahanan RI (Unhan) menerima kuliah umum Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Prof dr Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D., dengan tema “Strategic Approach for Developing the Republic of Indonesia Defense University as a World Class University”.

Kuliah umum dibuka oleh Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Prof Dr Ir Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng., diwakili oleh Wakil Rektor III Bidang Kerja sama Kelembagaan Universitas Pertahanan RI (Unhan) Laksamana Muda TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU., melalui daring dan luring di R. Theater Gedung Auditorium Unhan RI, kawasan IPSC, Sentul, Jawa Barat. Rabu, (10/8/2022).

Dalam sambutan Rektor Unhan RI yang dibacakan oleh Wakil Rektor III Bidang Kerja sama Kelembagaan Unhan RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Konsil Kedokteran KKI atas kesediannya memberikan kuliah umum di Unhan RI.

Unhan RI menyambut baik dan sangat mengapresiasi kuliah umum ini karena sangat penting bagi pengembangan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unhan RI.

Kuliah Umum akan membahas tidak hanya di bidang kesehatan juga kegiatan yang lainnya untuk mendukung Fakultas dalam mewujudkan mimpi menjadi World Class Defense University di masa yang akan datang.

Topik yang dibahas akan sejalan dengan visi Unhan RI 2024 yaitu menjadi Universitas Pertahanan berstandar kelas dunia World Class Defense University dengan berbasis riset yang melestarikan nilai–nilai kebangsaan.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan suatu Badan Otonom mandiri non struktural dan bersifat independent, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.

KKI memiliki fungsi dan tugas yang diamanatkan dalam pasal 7 UUD Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, UUPK yaitu melakukan registrasi Dokter dan Dokter Gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter dan Dokter Gigi untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktek kedokteran.

Selain tugas dan fungsi tersebut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga memberikan rekomendasi kepada Fakultas Kedokteran yang baru didirikan, dalam hal ini Unhan RI sudah melaksanakan dan mengucapkan terima kasih kepada KKI pada pendirian dua Fakultas untuk Kedokteran Militer dan Fakultas Farmasi.

Sehingga saat ini Universitas Pertahanan RI (Unhan) melaporkan bahwa ijin operasional dari DIKTI sudah di keluarkan dan Universitas Pertahanan RI (Unhan) saat ini sedang menunggu SOPK, sehingga nanti untuk organisasi betul-betul sudah sesuai dengan arahan DIKTI.

Pada gilirannya Fakultas Kedokteran Militer Unhan RI dapat menghasilkan Dokter–Dokter Militer terbaik yang dibutuhkan NKRI untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan. Unhan RI yakin nanti satu Prodi Kedokteran Militer Unhan RI tidak akan menolak untuk bertugas di daerah terpencil. Unhan RI berharap bela negara itu tetap ada dalam diri para Kadet Mahasiswa Unhan RI. Sehingga dimanapun bertugas dan dimanapun ditempatkan Kadet Mahasiswa Unhan RI rela demi NKRI.

Dalam rangka mewujudkan World Class Defense University Unhan RI telah membuka program kelas internasional, beberapa prodi serta akan membuka program pendidikan profesi Dokter, Apoteker dan Insinyur. Sehingga nantinya Kadet Mahasiswa Unhan RI lulus memiliki bekal keahlian profesi masing-masing. Dalam berbagai event internasional Unhan RI aktif membekali para mahasiswa dan dosen dengan berbagai pengetahuan dan multidisiplin diantaranya bentuk kuliah umum.

Lebih lanjut, sikap dan semangat bagi Kadet Mahasiswa Unhan RI harus dibarengi dengan pemahaman akan standar pelayanan yang prima serta aturan-aturan yang berlaku dalam dunia Kedokteran.

Dalam hal ini, peran Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sangat esensial, termasuk dalam hal registrasi Dokter serta pengesahan standar pendidikan.

Universitas Pertahanan RI (Unhan) sebagai Universitas yang memiliki prodi Kedokteran Militer sangat perlu memahami standar pendidikan profesi Kedokteran, untuk meningkatkan mutu pelayanan di tengah berkembangnya penyakit yang begitu cepat. Diharapkan dengan adanya kuliah umum ini, dapat menambah pemahaman wawasan terutama khususnya Fakultas Kedokteran dan umumnya dengan persyaratan sesuai dengan tema yang disampaikan.