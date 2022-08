Drama Korea Terbaru If You Wish Upon On Me, Yuk Ikuti Kisah Ji Chang Wook Jadi Eks Napi!

Drama Korea If You Wish Upon Me menayangkan episode perdananya mulai kemarin Rabu, (10/8/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama Korea terbaru If You Wish Upon On Me menayangkan episode perdananya mulai kemarin Rabu, (10/8/2022).

Tayang di KBS 2 TV dan Viu itu, drama korea terbaru ini menghadirkan Ji Chang Wook yang berperan sebagai pria mantan narapidana bernama Yoon Gyeo Rye.

If You Wish Upon Me sendiri berkisah tentang seorang laki-laki yang ingin memiliki kehidupan yang normal dengan menjadi sukarelawan pada sebuah rumah sakit.

Pada episode 1, menampilkan Yoon Gyeo Rye baru saja bebas dari penjara.

Ia dipenjara karena berkaitan dengan kasus pembakaran beberapa waktu lalu.

Usai dibebaskan, tingkahnya seperti preman yang tidak peduli dengan apapun.

Seseorang yang mengaku sebagai temannya berusaha mencari keberadaan Gyeo Rye.

Sementara itu, dalam sebuah insiden, Kang Tae Sik dan Gyeo Rye bertemu.

Yoon Gyeo Ro terlibat kecelakaan mobil dengan Kang Tae Shik.

Saat itu, Kang Tae Sik dan Seo Yeon Joo saat itu sedang berada dalam tugas untuk mengabulkan permintaan terakhir dari seorang pasien.