5 Drama Korea Terbaru Bertabur Bintang di Bulan Agustus, Ada Ji Chang Wook dan Lee Seung Gi

TRIBUN-TIMUR.COM - Bulan Agustus bertabur bintang, menyusul Lee Jong Suk, Ji Chang Wook dan sejumlah aktor lainnya melangsungkan comeback di drama korea terbaru, berikut rekomendasi drakor di bulan Agustus, simak sinopsis dan Jadwal Tayangnya:

1. If You Wish Upon Me

Drama korea terbaru If You Wish Upon Me, menghadirkan Ji Chang Wook sebagai pemeran utama. (Instagram KBS @kbsdrama)

Ji Chang Wook akan kembali menghibur penggemarnya lewat drama korea terbaru If You Wish Upon Me,

Dikofirmasi bahwa ia mendapatkan pemeran utama, bersama dengan member SNSD, Choi Sooyoung.

Terinspirasi dari Ambulance Wish Foundation, If You Wish U pon Me pada mulanya dimulai di Belanda.

Program ini bertujuan untuk memberi harapan pada pasien yang sakit parah dan tayang perdana pada 10 Agustus 2022 mendatang.

Karakter yang diperankan oleh Ji Chang Wook, Yoon Gyeo Re diceritakan berjuang mati-matian melawan kenyataan.

Yoon Gyeo Re ditempatkan di pusat penahanan remaja dan penjara semasa hidupnya.

Dia mulai menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit, karena sebuah insiden.

Di rumah sakit tersebut, ia bersama dengan rekan kerjanya, pemimpin tim sukarelawan Kang Tae-Sik (Sung Dong-Il) dan Perawat Seo Yeon-Joo (Sooyoung).