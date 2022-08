Pendapatan TelkomGroup Semester I 2022 Capai Rp72 T, Kinerja IndiHome dan Telkomsel Tumbuh Positif

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mencatat kinerja positif selama semester I tahun 2022.

Tercatat, Telkom membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp72 triliun.

Raihan tersebut tumbuh 3,6 persen dibandingkan periode sama tahun 2021 lalu.

Dengan rincian, Telkom mencatat EBITDA (Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi) dan laba bersih sebesar Rp39,4 triliun dan Rp13,3 triliun.

Baik EBITDA maupun laba bersih tumbuh positif masing-masing sebesar 4,5 persen dan 6,9 persen YoY.

Capaian ini tidak lepas dari langkah transformasi sekaligus fokus Perseroan pada lima strategi utama.

Demikian disampaikan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah.

"Telkom masih melanjutkan langkah transformasi dengan fokus pada lima strategi utama yang bertujuan meningkatkan daya saing (competitive advantage), seperti IPO Mitratel yang telah direalisasikan tahun lalu dan konsolidasi pengembangan bisnis Data Center, serta untuk menyiapkan new growth engine perusahaan melalui fixed mobile convergence, penguatan kapabilitas B2B IT Services, dan secara selektif berinvestasi pada perusahaan digital," katanya via rilis, Selasa (2/8/2022).

Kinerja semester pertama tahun ini, komposisi pendapatan Telkom bergerak dinamis seiring transformasi perusahaan.

Di mana kontribusi pendapatan dari bisnis digital (digital business) terus meningkat, bersamaan dengan kontribusi pendapatan bisnis legacy mengalami penurunan.