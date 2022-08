Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Ketemu Khusus Desmond Lee di Singapura

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman kunjungan ke Singapura.

Kunjungan Andi Sudirman Sulaiman ke negeri Singa itu dalam rangka menghadiri World Cities Summit (WCS) 2022.

Acara berlangsung di Singapore's Marina Bay Sands Expo and Convention Center sejak 31 Juli 2022 hingga 3 Agustus 2022.

Kegiatan bertema Liveable and Sustainable Cities: Emerging Stronger mengundang para pemimpin-pemimpin muda dari berbagai negara dengan total peserta 70 delegasi.

Dalam kunjungan itu, Andi Sudirman Sulaiman melakukan pertemuan khusus dengan salah satu menteri muda Singapura Desmond Lee, Senin (1/8/2022).

Desmond Lee merupakan Menteri Pengembangan Nasional sekaligus Plt Menteri Integrasi Layanan Sosial (Minister for National Development and Minister in Charge of Social Services Integration Singapore).

“Pertemuan ini sebagai pemenuhan undangan kementerian sekaligus menjaga hubungan bilateral dengan Singapura,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Di awal pertemuan sebelum menjelaskan potensi Sulsel, Andi Sudirman menceritakan pengalaman kerjanya di Singapura bekerja di korporasi sebelum masuk di Pemerintahan sebagai kepala daerah.

Terkait Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memaparkan potensi yang dimiliki Sulsel.

Diantaranya, ketersedian pangan yang melimpah di Sulsel, ketersediaan listrik yang juga melompat termasuk dengan wind powernya.