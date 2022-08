Cari Wisata Unik di Makassar? Ruang Imagispace di Nipah Park Tampil Baru, Keren Banget Buat Selfie

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Destinasi Wisata Makassar makin beragam. Bukan melulu wisata alam, tapi wisata di Makassar kini juga banyak spot-spot unik yang berbeda.

Salah satunya adalah Ruang Imagispace Nipah Park melakukan inovasi dengan menawarkan pengalaman baru yang terbagi dalam beberapa tema berbeda.

Antara lain Lost In Your Light, Darling You, dan Mind Heart Mural Painting oleh perupa lokal Makassar.

Reopening Ruang Imagispace Nipah Park yang terletak di 1st Floor pun dilakukan oleh manajemen SGELive dan Nipah Park, Selasa (2/8/2022).

salah satu instalasi di Imagispace Nipah Park (Tribun Timur/Muh Abdiwan)

Hadir dalam kesempatan tersebut, Chief Executive Officer Ricky Theodores, CEO SGELive Mervi Sumali, dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Muhammad Roem.

Imagispace Nipah merupakan ruang seni inovatif yang menggabungkan seni, pencahayaan, musik, alam dan sains.

Juga serta memungkinkan pengunjung mengeksplorasi seni dengan menggunakan indra penglihatan, penciuman, peraba, dan pendengaran.

Imagispace ditujukan untuk menginspirasi, mengedukasi dan mengajak partisipasi para pengunjung untuk mengeksplorasi karya seni.

Chief Executive Officer, Ricky Theodores, mengatakan, Nipah Park menyadari pentingnya eksplorasi seni melalui panca indra sehingga bisa merasakan seni secara utuh dari kompleksitas yang ada.