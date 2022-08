Gyant Hidayah Tampil Memukau Hibur Penonton di FFM 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musisi kenamaan asal Sulawesi Selatan yang telah berkiprah secara nasional Gyant Hidayah turut hadir meriahkan Festival Film Makassar (FFM) 2022.

FFM 2022 dilaksanakan di Universitas Ciputra, Jl Sunset Boulevard, CitraLand City Losari Kawasan Centre Point of Indonesia, Kota Makassar, Sabtu (30/7/2022).

Penampilan Gyant Hidayah mendapat sambutan meriah penonton FFM.

Ia tampil dengan ciri khas Gyant Hidayah memberi atmosfir berbeda.

Diiringi liukan melodi gitar, Gyant Hidayah menyanyikan beberapa lagu.

Juga video visual efek melengkapi penampilan apik Gyant Hidayah di FFM 2022.

Gyant Hidayah mengatakan, FFM 2022 sangat menarik dan bisa mendorong industri kreatif khususnya film.

"Event yang keren dan harus terus ada setiap tahunnya untuk mendorong industri kreatif khususnya film untuk terus tumbuh di Makassar dan Sulsel umumnya," katanya kepada Tribun-Timur.com, Senin (1/8/2022).

"Semoga dapat manjadikan artis dan sineasnya raja di kotanya sendiri," tambahnya.

Beberapa lagu yang dibawakan Gyant Hidayah yakni Parisienne Walkways, Just Got Paid (ZZ Top) Midley Instrumental Gyant Hidayah dan We Are The Champion Instrumental kolaborasi dengan seluruh penerima penghargaan di atas panggung.