Bank Jago Edukasi Warga Makassar Cara Kelola Keuangan Secara Syariah

TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDIN TAMRIN

Head of Sharia Business Bank Jago Roy Iskandar saat menjelaskan tentang Bank Jago di Persik Ballroom, Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sabtu (23/7/2022). Kegiatan edukasi bertema 'Semakin Jago Kelola Keuangan secara Syariah' itu diikuti berbagai komunitas di Makassar.