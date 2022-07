Tenant Kuliner Nipah Beri Diskon Up To 60 Persen, ada Excelso hingga Gokana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berbagai tenant kuliner di Nipah Park, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar memberikan promo spesial.

Pantauan Tribun-Timur.com, Jumat (22/7/2022), promo tersebut dimulai dari tenant Excelso.

Tenant Excelso memberikan diskon up to 60 persen, hingga promo buy 1 get 1.

Lalu ada tenant Gokana Ramen & Teppan memberikan diskon 30 persen khusus pengguna kartu kredit Bank OCBC NISP, dengan minimum transaksi Rp250 ribu.

Gokana juga menawarkan diskon 10 persen khusus pengguna Kartu Kredit Mandiri dengan minimum transaksi Rp200 ribu.

Masih di tenant Gokana, ada juga promo cashback sampai dengan 20 ribu point, minimal transaksi Rp100 ribu menggunakan OVO.

Kemudian di tenant Kopi Kenangan, tersedia promo Weekday mulai Rp12 ribu.

Selanjutnya, tenant D’Cost juga memberikan promo mulai Rp15 setiap harinya.

Tenant Raa Cha Suki & BBQ juga memberikan diskon 30 persen dengan menggunakan kartu Bank OCBC NISP.

Tak sampai di situ, ada tenant Tan Wan yang menghadirkan program Spektakuler Tawan.

Juga tenant Pizza Hut yang memberikan program Holiday School.

Terakhir, ada tenant Pancious yang memberikan diskon 20 persen khusus pengguna Bank Mandiri.

Seluruh promo tenant kuliner Nipah ini berlaku hingga 31 Juli 2022.