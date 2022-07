Selamat! Telkom Sabet Juara Umum di AKHLAK Awards 2022

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih predikat juara umum pada AKHLAK Awards 2022.

Ajang ini diselenggarakan Kementerian BUMN pekan lalu.

Penilaian tahunan efektivitas implementasi AKHLAK pada perusahaan ini diperoleh dari metode pemetaan dan pengukuran AKHLAK Culture Index oleh ACT Consulting International.

Sederet penghargaan diberikan berdasarkan penilaian transparan kepada 141 BUMN dan anak perusahaan yang berpartisipasi pada AKHLAK Awards 2022.

Ajang ini dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dan Founder ACT Consulting International Ary Ginanjar Agustian, serta seluruh jajaran direksi BUMN.

Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan, sejalan peranan BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai, diharapkan dapat berkontribusi kepada negara.

Yakni, meningkatkan perkembangan total asset dan ekspansi bisnisnya dengan seimbang demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Jadikan filosofi core values AKHLAK sebagai bekal semangat untuk terus berkarya dan berinovasi melayani rakyat. Tantangan mewujudkan BUMN ber-AKHLAK di era trend bukanlah pekerjaan ringan, membangun transformasi budaya harus diniatkan ikhlas dari hati dengan komitmen yang kuat agar nilai dasar AKHLAK ini menyatu dalam pikiran, nurani, dan prilaku. Sehingga ke depannya akan terwujud BUMN yang unggul dan kompetitif demi Indonesia bersih, bebas korupsi, serta maju menuju pencapaian visi indonesia tahun 2045,” ujar Ma'ruf Amin.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan predikat Best of the Best implementasi AKHLAK yang diberikan kepada Telkom.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya dan berkomitmen agar core values AKHLAK tidak sekedar menjadi jargon, simbol, maupun penghargaan tetapi juga akan menjadi landasan pikiran, tindakan, dan juga perilaku seluruh insan di TelkomGroup untuk dapat terus memberikan yang terbaik. Sukses selalu untuk seluruh BUMN di indonesia," katanya.