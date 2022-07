Raih Rating Tertinggi Bintang 5 All New Veloz, Toyota Dapat Penghargaan dari ASEAN NCAP

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menerima secara simbolis penghargaan kepada Toyota atas capaian positif yang berhasil ditorehkan oleh All New Veloz.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - ASEAN NCAP secara simbolis memberikan penghargaan kepada Toyota atas capaian positif yang berhasil ditorehkan oleh All New Veloz.

Bermodalkan teknologi serta fitur safety yang lengkap dan canggih, All New Veloz berhasil menunjukkan performa terbaik dengan meraih 5 Star ASEAN NCAP rating dengan total skor 79,99 poin.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan pencapaian ini sejalan dengan komitmen dalam menghadirkan mobilitas yang aman, mudah dan nyaman.

Bagi PT Toyota-Astra Motor, keselamatan pelanggan saat bermobilitas menjadi prioritas utama.

Untuk itu sejak awal, ide menciptakan advance 7-seater MPV yang dilengkapi dengan teknologi dan fitur safety yang lengkap termasuk Toyota Safety Sense (TSS), memang sudah menjadi dasar pengembangan All New Veloz.

"Kami harap sebagai salah satu MPV favorit di Indonesia, kedepannya akan lebih banyak pelanggan yang dapat merasakan mobilitas yang aman bersama All New Veloz,” kata Anton Jimmi Suwandy.

All New Veloz menjadi model Toyota pertama yang diuji oleh The New Car Assessment Program for South East Asian Countries (ASEAN NCAP) menggunakan protokol 2021 hingga 2025.

Di dalam protokol baru ini, ada empat kategori pengujian dimana All New Veloz berhasil mencatatkan 34,88 poin pada kategori Adult Occupant Protection (AOP).

17,17 poin untuk kategori Child Occupant Protection (COP), 16,03 poin pada kategori Safety Assist (SAT) dan 11,92 poin untuk kategori Motorcyclist Safety (MS).

Skor tinggi di semua kategori ini dapat tercapai salah satunya berkat peran teknologi active safety yaitu Toyota Safety Sense (TSS).