Siapa Gangga Kusuma? Jadi Trending Topic di Twitter Usai Awkarin Sebut Lamaran Cuma Prank

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Gangga Kusuma mendadak jadi trending topik di Twitter, Minggu (13/3/2022).

Gangga jadi pembicaraan menyusul cuitan Awkarin di Twitter.

Selebgram bernama lengkap Karin Novilda ini curhat soal hubungannya dengan Gangga di Twitter.

Ia pun sampai menyinggung soal lamaran yang hanya prank.

"3. Nggak usah nyari-nyari penyakit dengan balikan sama mantan.

4. Nggak usah ngepost kalau dilamar, bisa jadi itu cuma prank.

5. Nggak usah nangis kalau udah kejadian. Salah sendiri," tulis Awkarin, Sabtu (12/3/2022).

Lanjut, Awkarin menilai dirinya terlalu terlena dengan hangatnya kisah asmara.

"Antara terlalu baik atau emang to*** aja. Terlalu terbuai dengan kisah-kisah cinta

lalu beranggapan it's gonna be your story someday soon. Turns out I'm just stupid," tambahnya.