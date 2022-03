Isuzu Traga Blind Van hingga All New Isuzu D-Max Dipamerkan di JAW 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) turut memeriahkan Jakarta Auto Week (JAW) 2022.

Pameran otomotif ini digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta mulai 12 Maret hingga 20 Maret 2022.

Booth Isuzu Astra yang berada di hall B1 juga memamerkan produk serta memberikan program menarik untuk konsumen.

Unit Isuzu yang dipamerkan dalam ajang GJAW 2022 ini seperti Isuzu Traga Blind Van, All New Isuzu mu-X 4X4.

Kemudian All New Isuzu D-Max, serta Isuzu ELF dengan aplikasi Bengkel Isuzu Berjalan.

Selain itu, tersedia juga unit test drive, seperti All New Isuzu mu-X 4X dan All New Isuzu D-Max.

President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Jap Ernando Demily mengatakan, selama pameran, pihaknya menampilkan beragam produk Isuzu andalan.

“Bahkan kami juga ikut memberikan program penjualan menarik untuk konsumen yang melakukan transaksi selama pameran JAW berlangsung,” katanya via rilis, Minggu (13/3/2022).

Voucher Setiap Pembelian Unit

Ernando menjelaskan, bahwa selama pameran berlangsung, Isuzu juga memberikan beragam program menarik untuk konsumen yang melakukan pembelian unit di pameran GJAW 2022.