Menuju World Class University, UMI Siapkan Alumni Bersertifikasi IT

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia ( UMI ) sedang mematangkan konsep Embracing Smart University.

Konsep ini dicanangkan sebagai tema besar dalam meralisasikan cita-cita UMI sebagai World Class University.

Embracing Smart University dibangun dalam empat dimensi.

Diantarannya Smart Governance and Policy, Smart Infrastructur, Smart People With an Embedded Islamic Character, dan Smart System.

Poin utama dari Embracing Smart University adalah kesiapan berbasis kompetensi bagi luaran UMI.

Sehingga alumni lebih siap bersaing di dunia kerja dan pasar global yang sangat terbuka.

Wakil Rektor V UMI Prof Hattah Fattah MS menyebutkan salah satu yang akan dilakukan UMI dalam menyiapkan lulusan berkompeten adalah mendorong sertifikasi berbasis Ilmu Teknologi.

“Dalam indikator kinerja utama, kita itu ada kompetensi IT agar mahasiswa dan alumni kita bisa lebih cepat mengakses ke dunia kerja," Ujar Prof Hattah via rilisnya, Selasa (8/3/2021).

"Makannya dicanangkan yang nama UMI Embracing Smart University,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) UMI Yunita Salim MT mengingatkan pentingnya pelatihan dan uji kompetensi.