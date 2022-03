Anak Valentino Rossi Giulietta Rossi Lahir, tapi Francesca Sofia Novello Bukan Istri Dia, Kok Bisa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar bahagia datang dari mantan pebalap MotoGP, Valentino Rossi.

Pada usia 43 tahun, dia akhirnya resmi menjadi ayah setelah anaknya lahir dan sang anak perempuannya itu diberi nama Giulietta Rossi.

Kekasih 'The Doctor', Francesca Sofia Novello melahirkan pada Jumat (4/3/2022) kemarin.

"Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi," demikian ditulis Valentino Rossi di akunnya di media sosial, atau terjemahannya adalah "Ibu dan ayah, mereka sangat bahagia. Selamat datang ke dunia Giulietta Rossi."

Ucapan selamat pun membanjiri akun media sosial Valentino Rossi.

