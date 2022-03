Soal Pemilihan Ketua IKA Unhas, JK: Kita Bukan Lagi Mahasiswa, Mari Riang Gembira

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) gelar Musyawarah Besar (Mubes) di Four Points Hotel by Sheraton, Jl Andi Djemma No 130, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Jumat (4/3/2022).

Sacara simbolis, kegiatan ini dibuka oleh Ketua IKA Unhas HM Jusuf Kalla (JK)

Bersama Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Rektor Terpilih Unhas Prof Jamaluddin Jompa.

Melalui tabuhan gendang oleh JK, Mubes IKA Unhas resmi digelar.

Kegiatan Mubes ini akan menentukan pemimpin IKA Unhas pada periode 2022 - 2026.

Sehubungan dengan itu, Wakil Presiden 2014-2019 ini mengingatkan agar proses pemilihan ketua IKA Unhs ini berjalan lancar dan aman.

"Kita bukan lagi mahasiswa. Dulu mungkin kita bakar-bakar ban sampai geprak meja," ucap Jusuf Kalla.

"Namun, sekarang kita sudah alumni. Mari melangsungkan kegiatan dengan aman," sambungnya.

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini pun menyampaikan pesannya kepada seluruh alumni yang hadir.

"Mari menyambut Mubes IKA dengan riang gembira," ujar Jusuf Kalla.