Karena Alasan Ini, Jusuf Kalla Tolak Pimpin Kembali IKA Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Umum IKA Unhas, Jusuf Kalla (JK) akan demisioner hari ini, Jumat (4/3/2022).

Dalam sambutannya, ia mengatakan sudah cukup lama memimpin IKA Unhas. Sehingga sudah waktunya diganti.

"Sudah lebih 25 tahun," katanya di acara pembukaan mubes IKA Unhas di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma No 130, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Sebelumnya, kata Jusuf Kalla, dirinya tidak pernah meminta untuk menjadi ketua, tetapi selalu diminta. Namun, kali ini ia menolak.

"Umur saya sudah 80 tahun. Kasihlah yang lebih muda lagi," katanya.

Saat memberi sambutan, Jusuf Kalla menyinggung mutu dari kampus beralmamater merah itu.

Menurutnya, Unhas dikatakan bermutu karena kualitas alumninya.

"Saya berpandangan bahwa mutunya (Unhas) disamping kriteria yang ditentukan pimpinan, juga ditentukan oleh alumninya," ucapnya.

"Hal itu dilihat dari alumni yang mempunyai kemampuan bekerja," lanjutnya.

Mantan wakil Presiden RI itu mengimbau agar Unhas serta alumni mengikuti perkembangan zaman.