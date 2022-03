Sosok Emil Audero Mulyadi, Kiper Sampdoria yang Digadang-gadang Jadi Pemain Timnas Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemain klub asal Italia, Sampdoria, Emil Audero Mulyadi santer dikabarkan siap bergabung dengan Timnas Indonesia.

Emilia Auderi Mulyadi adalah warga Italia yang berdarah Indonesia. Selain bermain di Sampdoria, pemain berposisi sebagai kiper ini, juga pernah tiga kali membela Timnas Italia pada berbagai kategori umur.

Profil Emil Audero

Emil merupakan pesepakbola keturunan darah Indonesia dan Italia yang lahir pada 18 Januari 1997 di Kota Mataram, NTB.

Ayah Emil, Edy Mulyadi, adalah orang Indonesia dan ibunya, Antonela Audero, merupakan orang Italia. Dia sempat tinggal di Indonesia selama setahun dan pindah ke Cumiana Italia pada tahun 1998.

Di awal karirnya, Emil Audero bergabung bersama sebuah klub kemudian diundang Juventus Allievi (U-17) untuk sesi latihan dan akhirnya direkrut. Ia menunjukkan penampilan yang gemilang bersama Juventus Allievi hingga meraih penghargaan The Young Italy Talents of The Future 2012.

Emil Audero sendiri telah bergabung dengan Juventus F.C. Youth Sector sejak usia 11 tahun setelah di-notice oleh Michelangelo Rampulla.

Emil pernah diajak berlatih bersama tim utama saat Juventus FC akan menghadapi Sampdoria di ajang Serie A.

Ia kemudian dikontrak oleh Juventus. Sepanjang karirnya, ia juga pernah dipinjamkan ke klub Serie B, Venezia lalu dipinjamkan ke klub Serie A, Sampdoria.

Emil Audero telah memperkuat Timnas Italia di berbagai kelompok umur, tetapi belum sekalipun debut di skuat senior. Ia masih bisa dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.(*)