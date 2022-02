Oleh: M Dahlan Abubakar

Mantan Humas Unhas

Melaporkan dari Makassar



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin kembali berduka.

Setelah beberapa hari silam guru besar Fakultas Hukum Unhas Prof Sukarno Aburaera SH, Jumat (25/2/2022), Kampus Merah diterpa duka setelah Prof Dr Dadang Achmad Suriamihardja berpulang setelah dirawat di RS Unhas Kampus Tamalanrea.

Jaringan media sosial yang berlabel Unhas langsung menyiarkan berita duka tersebut Jumat malam.

Kepala Humas Unhas Ishak Rahman yang dihubungi “Pedoman Rakyat co.id” Jumat malam menjelaskan, mantan Wakil Rektor I Unhas dua periode (di era Prof Dr dr Idrus A Paturusi) tersebut menghembuskan napasnya yang terakhir pada pukul 21.52 Wita akibat Covid-19.

“Saat ini sedang persiapan pelepasan setelah pemulasaran jenazah karena akan dibawa ke Parepare,” kata Ishak Rahman.

Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA beberapa menit tiba di RS Unhas sekitar pukul 23.10 Wita Jumat malam tadi.

Prof Dr Dadang Achmad Suriamihardja dilahirkan di Garut, 30 September 1956, dan hingga akhir hayatnya menjabat Ketua Senat Akademik Unhas dengan pos utamanya sebagai Guru Besar Fakultas MIPA Unhas.

Almarhum tinggal di Tamalan Dahlia, Makassar.

Guru besar yang sangat ramah dan murah senyum ini menyelesaikan pendidikan S-1 di Institut Teknologi Bandung (1975-1979), dengan karya ilmiah “Impuritas Permukaan Semikonduktor dengan Auger Elektron Spektroskopi” dibimbing Prof Dr M Barmawi.

Almarhum kemudian melanjutkan pendidikan S-2 ke Kyoto University, Jepang (1984–1986) dengan karya ilmiah “Rip Current Generation on a Plane Beach: dengan Supervisor: Prof. Dr Y Tsuchiya dan meraih gelar PhD (S-3) pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 1989 dengan disertasi “2-D Horizontal and Vertical Near Shore Circulations,” dengan Supervisor: Prof. Dr. Y. Tsuchiya.