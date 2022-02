Sederet Manfaat Pakai Sarung Bantal Berbahan Sutera untuk Kecantikan, Tak Hanya Cegah Keriput

TRIBUN-TIMUR.COM - Sutera dikenal sebagai salah satu bahan pakaian yang istimewa.

Sutera adalah serat alami yang berasal dari kepompong ulat sutera.

Kain sutera dapat diubah menjadi produk fashion yang sangat mahal.

Seperti pakaian, tas, bahkan sarung bantal.

Bicara tentang sarung bantal, kini sudah banyak sarung bantal yang menggunakan kain sutera.

Tak cuma mewah, penggunaan sarung bantal berbahan sutera ini ternyata sangat bagus untuk kecantikan.

Sejak lama kain sutera dikenal sebagai bahan yang baik untuk kecantikan.

Misalnya, mengurangi kerutan, hingga merapikan dan menghaluskan rambut yang kusut.

Akan tetapi, apakah manfaat sarung bantal sutra tersebut benar-benar ada?

Dilansir dari Good Housekeeping, Senin (31/5/2021), menurut Neal Schultz, dokter kulit di New York City, AS dan penulis It's Not Just About Wrinkles, berikut beberapa pertanyaan dan jawaban tentang manfaat sarung bantal sutra untuk kecantikan.