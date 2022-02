Mendag Lutfi Ungkap Penyebab Naiknya Harga Kedelai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Belakangan harga kedelai dalam negeri mengalami peningkatan.

Dikutip dari Kompas.com, data yang dilaporkan Kementerian Perdagangan, harga kedelai pada minggu pertama Februari 2022, mencapai 15,77 dollar AS per bushel atau berkisar di Rp 11.240 per kilogram.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pun mengungkapkan penyebab kenaikan harga kedelai saat mengecek ketersediaan kebutuhan pokok di Makassar, Kamis (17/2/2022).

Lutfi memaparkan bahwa harga kedelai di dunia loncat dari 12 dollar per gantang jadi 18 dollar per gantang.

Menurutnya, hal itu terjadi karena ada beberapa permasalahan. Yakni masalah suplay karena terjadinya la nina yang sangat basah di Argentina dan di Amerika Selatan.

“Menyebabkan suplay menjadi sangat terbatas jadi harga naik,” kata Lutfi saat berada di Pasar Pabbeang-beang, Kota Makassar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi saat mengecek langsung ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Terong Makassar, Kamis (17/2/2022). (RUDI SALAM/ TRIBUN TIMUR)

Penyebab lainnya kata Lutfi adalah kedelai yang ada di China menjadi pakan babi.

“Di cina yang ada mendapatkan 5 miliar jumlah babi baru di sana, yang dulu makanya tidak diatur sekarang makan kedelai jadi demand sangat tinggi menyebabkan harga sangat tinggi,” jelas Lutfi.

Pihaknya pun mengaku bakal menyiapkan mitigasinya untuk mengambil dari harga tersebut.

“Kita akan putuskan pada kesempatan pertama minggu depan kita umumkan kebijakan,” sambung Lutfi.