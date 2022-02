Makassar Berlakukan PPKM Level 3, ini Aturan Baru Saat Nonton di Bioskop

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PPKM Level 3 Makassar mulai berlaku hari ini, Selasa (15/2/2022).

Kebijakan ini bakal berlaku selama dua pekan hingga 28 Februari mendatang.

Dalam perubahan level PPKM ini, sektor-sektor semakin diperketat aktivitasnya, termasuk bioskop.

Kapasitas bioskop kini dibatasi, hanya diisi maksimal 50 persen pengunjung.

Sementara saat PPKM level 2, pengunjung bioskop diberi kelonggaran dengan kapasitas 75 persen.

Secara umum, hanya kapasitas penonton yang berubah. Aturan lainnya yang sebelumnya tercantum dalam PPKM level 2 Makassar masih tetap sama.

Misalnya, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Kemudian, hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk.

Selanjutnya, anak usia enam sampai dengan 12 tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

Lalu, restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dua orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.