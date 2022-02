FSAI 2022 Digelar di Masa Covid-19, Sandiaga Uno: Walaupun Ada Omicron, The Show Must Go On

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno menyambut baik pelaksanaan Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2022 yang akan berlangsung selama sepekan, Sabtu - Ahad atau Minggu (19-27/2/2022).

Film merupakan salah satu bagian dari ekonomi kreatif.

Di tengah pandemi Covid-19, dia berharap industri perfilman di Tanah Air harus tetap bergeliat.

Dia pun berharap penyelenggaraan FSAI 2022 bisa semakin menggairahkan produksi film, kesuksesan dan keberhasilan penyelanggaraannya akan menjadi cermin bagi pegiat film lainnya.

Kata politisi Partai Gerindra itu, pandemi Covid-19 tak boleh menjadi penghalang bagi insan kreatif di bidang perfilman.

Terlebih pelaksanan FSAI 2022.

"Walaupun ada (virus Corona varian) omicron, the show must go on," kata Sandiaga Uno dalam konferensi pers FSAI 2022 secara virtual, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Film tentang Makassar Sulsel dan Sulteng Kado (A Gift) dan Mountain Song Tayang di FSAI 2022

Sandiaga Uno mengikuti konferensi pers itu dari Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia sedang meninjau rencana pelaksanaan Tes Pramusim MotoGP 2022.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams mengatakan, walaupun pandemi Covid-19, FSAI tetap berjalan setiap tahun.

Tahun 2022 ini merupakan tahun ketujuh pelaksanaanya.(*)