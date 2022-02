Foto: Hotel Four Points by Sheraton Makassar Doakan Tribun Timur Makin Digemari Pembaca

Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar saat bertandang ke kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih nomor 430, Makassar, Rabu (9/2/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribun Timur genap berusia ke-18 tahun pada Rabu (9/2/2022).

Kendati masih suasana Covid-19, ulang tahun Tribun Timur diperingati menyesuaikan protokol kesehatan.

Para relasi dan pembaca Tribun Timur juga turut menyampaikan ucapan spesial Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18.

Termasuk Four Points by Sheraton Makassar yang bertandang ke kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih nomor 430, Makassar, Rabu (9/2/2022).

Hadir dalam kesempatan itu GM Hotel Four Points by Sheraton Makassar Jennifer Suryadi, Director of Sales Susan Jacobus, Marcomm Manager Ilham Putra.

Mereka diterima langsung Wakil Pemimpin Redaksi I Tribun Timur Ronald Ngantung.

“Selamat ulang tahun Tribun Timur ke-18,” kata Jennifer.

Jennifer berharap Tribun Timur senantiasa memberikan berita yang akurat.

Jennifer juga berharap Tribun Timur semakin disukai para pembaca.

“Semoga ke depannya tetap sukses, menghadirkan berita akurat, terpercaya, dan selalu disukai para pembacanya,” harap Jennifer.

Tribun Timur pertama kali terbit, Senin, 9 Februari 2004.

HUT tahun ke-18, Tribun Timur mengusung tema Saatnya Sulsel Bercerita.(Tribun-Timur.com)