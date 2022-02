Harga Toyota Agya Second Mulai Rp90 Jutaan

Toyota Agya menjadi salah satu model yang mengisi line up LCGC Toyota. Untuk mobil second tipe ini harga mulai Rp90 juta

Makassar, Tribun - Di bulan Februari ini, Toyota Trust memberikan promo spesial bagi pelanggan yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Toyota baru.

Demikian dipaparkan Used Car Manager Kalla Toyota Idham Multazam dalam rilisnya Senin (7/2).

Program tersebut bertajuk Lunar Fest Toyota Day 2022

Toyota Trust merupakan salah satu unit bisnis Kalla Toyota yang bergerak dalam penjualan mobil bekas.

“Dalam program ini Toyota Trust memberikan keuntungan berupa gratis biaya taksasi, jaminan harga terbaik, taksasi dimanapun dan kapanpun, hingga one day service,” ujarnya.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan tambahkan subsidi Trade In Rp5 juta dari Avanza lama ke all model new car.

Untuk pembelian mobil bekas di Toyota Trust dapat dilakukan secara cash dan kredit dan telah bekerja sama dengan leasing terkemuka di setiap wilayah operasional Toyota Trust.

Untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan Toyota Trust, pelanggan cukup datang ke cabang Kalla Toyota terdekat karena saat ini layanan Toyota Trust sudah berada di hampir semua cabang Kalla Toyota.

Trade in di Toyota Trust juga dilakukan secara transparan dengan harga terbaik. Mobil lama pelanggan akan ditaksasi oleh used car advisor yang sudah tersertifikasi TAM (Toyota Astra Motor).

Hasil taksasi mobil lama akan dijelaskan secara detail oleh tim used car advisor dan sales Kalla Toyota.

UNTUK dapat melihat langsung produk dengan varian yang lebih lengkap, customer dapat datang langsung di showroom Toyota Trust Cabang Urip, Jalan Urip Sumoharjo No227 Makassar (samping flyover).

Di Toyota Trust cabang Urip Sumoharjo, tersedia unit Toyota Agya, Calya, Yaris, Avanza, Sienta, dan Rush dengan penawaran menarik.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan Toyota Agya second dengan harga mulai Rp90 jutaan.

Selain itu, Toyota Trust cabang Urip juga menyediakan berbagai model all brand dengan kualitas terjamin.(iku)