Four Points Makassar Gelar Wedding Exhibition, Diramaikan 42 Vendor

Wedding exhibition Hotel Four Points by Sheraton Makassar di Golden Lily Ballroom A & B, Jumat (28/1/2022). Wedding exhibition ini berlangsung di Golden Lily Ballroom A & B.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Four Points by Sheraton Makassar menggelar wedding exhibition.

Wedding exhibition ini berlangsung di Golden Lily Ballroom A & B, Jumat (28/1/2022).

Kegiatan dengan tema Love in Nature The Art of Wedding Gallery season 4 ini bakal berlangsung hingga Minggu (30/1/2022).

General Manager (GM) Four Points Makassar Jennifer Suryadi menjelaskan bahwa wedding exhibition ini merupakan agenda tahunan.

Namun, pada tahun lalu, acara ini tidak digelar karena masih tingginya angka kasus Covid-19.

“Ini agenda tahunan, tapi kita tidak mengadakan tahun lalu karena ada pandemi. Tahun ini kita mulai adakan lagi,” kata Jennifer

Jennifer menyebut bahwa pihaknya telah mempersiapkan beragam paket penawaran spesial dalam event ini.

“Mulai dari Rp 88 juta, dan paket yang golden itu bisa mendapatkan diskon Rp 10 juta kalau bookingnya di sini. Kemudian bisa stay di president suite,” sebutnya.

Wanita yang sudah berkarir selama 27 tahun di hotel ini juga memaparkan sederet alasan harus memilih Four Points Makassar.

Pertama karena aksesnya yang gampang dan tersedia banyak pilihan ruangan.