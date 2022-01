Quality Time Bersama Orang Terdekat di Mercure Makassar Mulai Rp 198 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mercure Makassar Nexa Pettarani menjadi alternatif dinner bersama keluarga.

Mercure Makassar Nexa Pettarani berada di Jl AP Pettarani Makassar.

Hotel bintang 4 ini baru saja melaunching eventnya bertajuk BBQ Dinner di Losari Restaurant pada Sabtu (22/1/2022).

General Manager Mercure Makassar, Tussi Iswandani mengatakan, promo ini dibuat untuk tetap menjaga eksistensi Mercure Makassar sebagai salah satu tujuan kuliner yang lezat dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

Baca juga: Nipah Mall Makassar Jadi Percontohan Pusat Perbelanjaan Tanpa Asap Rokok

Baca juga: Ingin Tampil Stylish Saat Imlek? Simak Rekomendasi Outfit dari Tenant TSM Makassar

"Termasuk untuk memanfaatkan momen awal tahun untuk mengajak keluarga, anak muda, hingga para pelaku bisnis untuk menciptakan quality time bersama orang-orang terdekat mereka di akhir pekan," ujarnya saat ditemui Tribun Timur.

Menurutnga Quality time itu harus tetap ciptakan.

"Jangan terlalu sibuk bekerja sehingga kita lupa untuk menjalin komunikasi dan mempererat hubungan kita dengan orang-orang terdekat, nah All You Can Eat - BBQ Dinner ini kami buat untuk memfasilitasi itu”, ujar Tussi

Beraneka ragam yang siap memanjakan mata dan lidah para pengunjung.

Mulai dari slice beef, sate ayam, bakso ikan, sosis, pepes bakar, aneka seafood, minuman, puding, wafel, kebab hingga kue khas Makassar.

Nasi goreng, mie goreng, gado-gado, kebab, sate ayam, wafel dan steak sandwich.

Untuk menikmati sajian barbeque sepuasnya ini, pengunjung cukup membayar seharga Rp 198.000 nett / orang.

Sedangkan untuk anak-anak usia 6 tahun kebawah cukup membayar seharga Rp 150.000 nett / orang.

Ada juga penawaran spesial bagi anggota Accor Plus akan mendapatkan diskon sebesar 15% dan bagi anggota Accor Live Limitless akan mendapatkan diskon sebesar 10% dengan memperlihatkan kartu keanggotaan.

Promo ini hadir setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 - 21.00 Wita bertempat di Losari Restaurant yang memiliki suasana nyaman, instagenic, serta telah menerapkan protokol kesehatan.

Reservasi dapat melalui 0852 5656 4753 atau langsung ke Mercure Makassar