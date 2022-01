Duda Tampan Sewot Baca Komentar Netter saat Unggah Foto Bareng Pacar Baru, Anaknya Dibawa-bawa

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah cerai dari Celine Evangelista, Stefan William memang saat itu tidak ragu memperlihatkan sosok kekasih barunya.

Meski Stefan langsung jadi sorotan publik saat itu, Duda tampan itu pun tampak tidak terlalu ambil pusing kata-kata netizen.

Tapi kali ini reaksi yang diberikan Stefan berbeda dengan biasanya.

Dia malah melontarkan balasan terhadap komentar warganet soal foto dirinya dengan sang kekasih, Ria Andrews.

Lewat Instagram, Stefan membagikan Reels yang di dalamnya terdapat kompilasi kemesraan dan kebersamaannya dengan Ria.

Ia memberi keterangan, "Hoping the New Year keeps you next to me and brings us many special moments together (Berharap tahun baru membuatmu tetap di sampingku dan membawa kita banyak momen spesial bersama)."

Komentar warganet justru ada yang merasa kasihan dengan anak-anak Celine Evangelista lantaran melihat tingkah Stefan William yang pamer kemesraan dengan wanita lain.

Kolase foto Stefan William dan diduga pacar barunya, Ria Andrews (Instagram @stefanwilliam @ria_travelwithmeri)

Komentar itu langsung disorot Stefan William.

Sepertinya Stefan kurang menyukai komentar netizen yang membawa-bawa tentang anaknya ini.

Netizen tersebut berkomentar, "Ya Tuhan semoga koa cio gak liat ini," tulisnya di Instagram Stefan William.